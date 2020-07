[아시아경제 한진주 기자] 대양금속 대양금속 009190 | 코스피 증권정보 현재가 5,260 전일대비 220 등락률 +4.37% 거래량 14,983,425 전일가 5,040 2020.07.21 15:30 장마감 close 은 최근 현저한 시황변동 관련 한국거래소의 조회공시 요구에 대해 "당사는 전환사채 발행을 검토중에 있으나, 현재까지 이와 관련하여 구체적으로 확정된 사항은 없다"고 21일 답변했다.

포털 증권 게시판과 보도에서 언급된 이재명 경기도지사와의 연관성에 대해 회사 측은 "이재명 지사와 당사는 과거 및 현재 사업적 관련성이 전혀 없다"고 밝혔다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr