한국도로공사 중앙고속도로 단양팔경(부산)휴게소는 이번 코로나19 바이러스 대비 등, 위생관리 방안으로 화장실에 UV(자외선)살균 등을 설치하여 고객이 안심하고 화장실을 이용할 수 있도록 하고 있다.

전문가들에 의하면 UV(자외선)램프는 코로나19바이러스 뿐 아니라 박테리아, 미생물 살균에도 효과가 있는 것으로 알려져 있다.

이에 단양팔경(부산)휴게소는 “이번 코로나19바이러스로 인한 고객의 안전을 책임지기 위해 고객분들이 가장 많이 이용하는 장소인 화장실에 UV살균등을 설치하게 되었다.”라고 말하며 “고객이 안심하고 이용할 수 있는 공간으로 만들어 나가겠다.”고 덧붙여 말했다.

