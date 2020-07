지리산(광주방향)휴게소, 코로나19 대응 ‘생활 속 거리두기’ 캠페인 실시

한국도로공사 지리산(광주방향)휴게소에서는 지난 7월, 휴게소를 이용하는 모든 고객들을 대상으로 코로나19 대응 ‘생활 속 거리두기’ 캠페인을 실시했다.

‘생활 속 거리두기’ 캠페인은 정부에서 지역사회 감염 확산 방지를 통해 코로나19사태에 대응하기 위한 취지의 행사이다.

지리산(광주방향)휴게소에서는 휴게소 출입문 및 매장 외부 등 장소에 ‘생활 속 거리두기 실천지침’ 배너를 게시하고, 공중화장실 바닥에 ‘앞사람과 거리두기’ 스티커를 부착했다. 또한 식당가에 ‘강도 높은 사회적 거리두기’ POP를 부착해 1인 1테이블을 배치했다. 추후 매장 계산대에 아크릴 칸막이를 설치하여 보다 안전한 휴게소를 만들 예정이다.

현재, 지리산(광주방향)휴게소는 ‘생활 속 거리두기’ 캠페인 뿐만 아니라 코로나19 대응하여 주기적인 방역소독, 손소독제 배치, 셀프 카드결제 등 고객과 함께하는 대응방법을 마련하고 있다.

지리산휴게소 박윤석 소장은 ‘코로나19사태를 직원과 고객님 모두 힘을 합쳐 대응할 것이며, 고객님이 이용하시기 안전한 휴게소를 만드는데 온 힘을 쓰겠다.’ 라고 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr