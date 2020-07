투자자 인기검색어로 급등테마 예측_ 수소차, 그린뉴딜, 모더나 외

AI투자비서 라씨로는 매일 아침 주식 투자자들이 포털에서 많이 검색하는 키워드와 관련된 종목을 분석해서 제공한다. 인기검색어는 지금 시장의 관심이 어디로 쏠리는지 즉각적으로 알 수 있어 테마보다 한발 더 빠르게 대응하기 원하는 투자자들의 관심이 높은 정보다.

AI라씨로 분석에 따르면, 7월 21일 오전 투자자들은 이재명, 수소차, 그린뉴딜, 모더나 관련된 종목에 관심이 높은 것으로 나타났다. 이외에 투자자들은 한국판 뉴딜정책, 해상풍력, 샤워기 필터, 풍력발전, 생수, 수돗물 유충 등의 단어도 많이 검색하고 있는 것으로 분석됐다.

※[투자자 실시간 인기키워드(7/21)] 확인하기▶

※실시간 투자자 인기키워드(전체보기▶)

투자자들이 많이 검색한 실시간 인기키워드는 매일 아침 9시 20분 라씨로웹 또는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

※투자자 인기키워드와 관련종목(실시간 알림받기▶)

[투자자 관심 종목]

두산인프라코어 두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 7,960 전일대비 1,610 등락률 +25.35% 거래량 110,041,784 전일가 6,350 2020.07.21 15:30 장마감 close , 부광약품 부광약품 003000 | 코스피 증권정보 현재가 41,000 전일대비 2,200 등락률 +5.67% 거래량 25,998,663 전일가 38,800 2020.07.21 15:30 장마감 close , OCI OCI 010060 | 코스피 증권정보 현재가 59,000 전일대비 13,600 등락률 +29.96% 거래량 4,869,651 전일가 45,400 2020.07.21 15:30 장마감 close , 일양약품 일양약품 007570 | 코스피 증권정보 현재가 97,600 전일대비 14,700 등락률 +17.73% 거래량 10,205,285 전일가 82,900 2020.07.21 15:30 장마감 close , 두산퓨얼셀 두산퓨얼셀 336260 | 코스피 증권정보 현재가 40,800 전일대비 1,650 등락률 +4.21% 거래량 3,611,390 전일가 39,150 2020.07.21 15:30 장마감 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.