지리산(대구방향)휴게소, 위생등급제 ‘매우우수’ 획득

광주대구고속도로에 위치한 대보유통(주)지리산휴게소 한식당은 지난해 12월말 식약처에서 주관하는 위생등급제에서 ‘매우우수’를 지정받았다.

위생등급제는 식약처(식품의약품안전처)에서 주관하고, 2015년 5월 18일에 신설된 식품위생법 제47조의 2에 따라 제정, 5월19일부터 시행되었으며 전체 음식점의 위생 수준 향상, 식중독 예방, 소비자의 선택권 보장을 목적으로 3개 등급을 지정(매우우수, 우수, 좋음)하는 제도이다.

지리산휴게소는 현재 위생등급제 뿐만 아니라 HACCP, ISO22000 등 위생에 관련된 제도에 적극 동참하고, 인증까지 받은 휴게소이다.

지리산휴게소 박윤석 소장은 ‘요즘 시기가 위생에 가장 취약한 시기이며, 사회적으로도 식중독 등 위생에 관련된 부분으로 많이 이슈가 되고 있다.

이럴 때 일수록 위생에 대한 교육 및 시스템을 더욱 강화시킬 것이다. 그리고, 올해에는 휴게소 전 매장으로 대상으로 위생등급제 지정심사를 받을 예정이며, 휴게소를 방문하는 모든 고객들에게 깨끗하고 안전한 먹거리를 제공하도록 노력하겠다.’ 라고 밝혔다.

