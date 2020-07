이슈·지지율 다 빨아들이는 이재명…각성하는 당권 주자들

[아시아경제 강나훔 기자] 이재명 경기지사가 최근 선명도 높은 발언을 쏟아내면서 '당권 이슈'를 빨아드리는 형국이 연출되고 있다. 당권 도전에 나선 이낙연 더불어민주당 의원은 이례적으로 당 지도부를 성토하고 나서는 등 시선 돌리기에 나서는 모양새다.

이 의원은 21일 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에서 이 지사가 전날 자신을 '엘리트 출신'으로 평한 데 대해 "자꾸 싸움 붙이려고 하지 말라"며 "저도 가난한 농부의 장남"이라고 말했다. 그는 "대체로 그 시대가 그랬지 않느냐. 그것을 가지고 논쟁한다는 게 국민들 눈에 아름다워 보이지 않을 것 같다"고 했다. 이 의원의 이같은 견제성 발언은 최근 이 지사의 이슈 파이팅을 의식했기 때문으로 풀이된다.

사법적 족쇄를 푼 데 이어 대권 지지율까지 상승세를 탄 이 지사는 최근 4월 보궐선거 후보 공천, 부동산 대책, 당권 각종 정치 현안에 대해 '사이다 발언'을 쏟아내고 있다.

특히 이 지사의 정치적 선명성은 당권 후보들에 비해 두드러진다. 그는 당내 최대 현안인 내년 4월 서울시장ㆍ부산시장 보궐선거 공천 문제에 대해 "정치인은 신뢰가 가장 중요하다"며 "(서울ㆍ부산시장 후보를) 공천하지 않아야 한다"고 했다. 그는 "장사꾼도 신뢰를 유지하려고 손실을 감수한다"며 "(후보를 내면 국민은) '또 거짓말하는구나' (생각할 것)"라고 했다.

반면 이 의원은 앞서 이 현안에 대해 "집권 여당으로서 어떤 길이 책임 있는 자세인가에 대해 당 내외에 지혜를 여쭙겠다"며 신중한 모습을 보였다. 또다른 당권 주자인 김부겸 의원은 출마 선언 당시 보선 공천에 대해 부정적 입장을 피력했다가 최근엔 "보궐선거에서 승리해야 한다"라고 입장을 바꾸는 모습을 보이기도 했다.

다만 이 지사에게 이슈가 몰리자 이 의원도 이전의 신중함을 벗어나 공세적인 자세를 취했다. 이 의원은 이날 박원순 전 서울시장 사태, 인천국제공항 정규직 전환 논란 등과 관련해 "당의 감수성이 둔화됐다"고 지적했다. 그는 이어 "의원들이 현장에서 느끼는 것들이 지도부에 그때그때 수렴돼야 한다. 그런 아쉬움을 느낄때가 있었다"고도 말했다.

이 의원은 또 "제가 (당 지도부에) 제안을 드리고 건의를 드렸는데 반응이 며칠 걸리는 경우도 있었다"며 "지도부에 이게 필요하다고 건의를 드렸었는데 그것이 조금씩 시간이 걸리곤 했었다"고 성토하기도 했다.

한편 양자 대결로 압축되는 듯 했던 당권 경쟁에도 돌발 변수도 떠올랐다. 박주민 최고위원이 출마를 고심하면서다. 박 최고위원은 전날 오전 국회에서 기자들과 만나 출마 여부와 관련 "고민하고 있다"고 밝혔다. 그는 "아직 결심을 못했다. 결심하게 되면 왜 했는지 소상히 말하겠다"고 했다.

박 최고위원의 출마가 현실화 된다면 당권 구도에도 적잖은 파장이 일 것으로 예상된다. 두 후보에 비해 대중적 인지도도 밀리지 않는 데다, 당내 주류인 친문 당원들의 호감도가 크기 때문이다. 두 후보에 쏠린 표심의 분화가 불가피하다는 얘기다.

