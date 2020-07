한국도로공사 대구경북본부 남성주참외(창원)휴게소는 신규메뉴를 판매하기 전 음식 맛 품평회를 시행했다고 밝혔다.

남성주참외(창원)휴게소는 음식 맛 품평회를 시행하여 고객들의 솔직한 의견을 받아 고객 입맛에 맞는 메뉴를 제공하기 위해 노력하고 있다.

이에 남성주참외(창원)휴게소 관계자는 ‘앞으로도 고객들의 입맛을 생각해서 메뉴를 발전시켜나가겠다.’ 면서 ‘항상 고객이 먼저인 휴게소를 운영해 나가겠다.’ 라고 말했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr