한국도로공사 대구경북본부 남성주참외(양평)휴게소는 최근 코로나19 고객의 안위와 위생안전을 위한 각종 위생안전정책 및 생활속 거리두기 방침을 적극 실천하고 있다고 밝혔다.

남성주참외(양평)휴게소는 출입문 및 고객동선을 확인하여 손소독제 및 체온측정기 비치 및 전문 위생관리업체의 방역을 통하여 원활한 이용을 하기위한 노력을 하고 있다.

이에 남성주참외(양평)휴게소 관계자는 ‘코로나19가 완전히 종식 될 때까지위생안전을 위하여 지속적으로 노력할 것.’ 이라고 말했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr