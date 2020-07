우유자조금위 “장마 뒤 열대야 속 숙면에 ‘우유’ 섭취가 도움”

잠이 보약이라는 말처럼 적정한 수면은 인간의 정신과 육체 건강에 매우 필요하다. 그러나 바쁜 일상과 스트레스, 잘못된 생활습관 등에 노출돼 있는 현대인들에게는 숙면은 쉬운 일이 아니다. 특히, 여름철 피해갈 수 없는 장마와 더위 때문에 높은 온도와 습도의 영향으로 불면증이 더욱 심화되기 쉽다.

평소 잠을 잘 자던 사람도 열대야엔 불면증을 겪기 쉬운데, 실제로 불면증이 계속되면 밤에 충분히 잠들지 못해 낮 동안 피로해진 몸이 제대로 회복되지 못할 뿐 아니라 활동하는 낮 시간대에도 지속적인 무기력함과 피곤함을 느껴 정상적인 생활을 유지하기 어려워진다.

이때 몇 가지 생활습관만 개선해도 수면의 질을 높일 수 있는데 이와 관련해 우유자조금관리위원회는 가장 손쉬운 방법 중 하나로 우유 섭취를 추천했다. 우유자조금위에 따르면 우유 속 트립토판은 수면 리듬을 조절하는 필수 아미노산으로, 심신의 안정을 도와주는 호르몬 세로토닌에 영향을 준다. 또 사람의 감정과 인지 기능에 긍정적인 영향을 끼치고 스트레스를 낮추어 주는 역할을 한다. 따라서 잠들기 전 따뜻한 우유 한 잔은 몸의 긴장을 완화시킴과 동시에 편안함을 유도하여, 숙면에 도움을 주는 것으로 밝혀진 바 있다.

이와 관련해 WE클리닉 조애경 원장은 “따뜻한 우유는 내장 평활 근육을 이완시키고, 숙면에 필요한 멜라토닌 호르몬의 구성 요소가 되는 단백질 원료를 제공하므로 숙면에 도움을 줄 수 있다”고 전했다.

또한 숙면에 도움을 주는 우유 속 성분으로 트립토판 뿐 만 아니라 칼슘의 효과도 빼놓을 수 없다. 칼슘의 역할에는 ‘신경안정’의 효과가 있어서, 우유를 통해 흡수된 칼슘이 혈액으로 들어오게 되면 일시적인 신경안정 효과를 줘, 숙면을 취하는데 긍정적인 영향을 줄 수 있다.

이외에도 열대야의 불면증을 극복하기 위한 팁으로 △매일 같은 취침 및 기상시간을 지킬 것, △쾌적한 수면 환경 조성(적정 온도는 20℃~22℃이며, 습도는 50~60%가 적당), △취침 1~2시간 전 미지근한 물로 샤워하기, △규칙적인 운동하기, △술과 담배를 멀리하고 밤에는 카페인 식품의 섭취를 금지하는 등이 있다.

우유자조금위 관계자는 “열대야와 스트레스, 각종 피로에 지쳐 잠들지 못하고 있다면, 잠들기 전 우유 한 잔으로 여유를 가져보는 게 도움이 될 수 있다”고 말했다

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr