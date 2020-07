TS트릴리온, ‘TS내추럴스파비타민필터’ 롯데홈쇼핑서 23일 오전 판매

국내 탈모샴푸 시장에서 독보적 브랜드로 자리매김 중인 ‘TS샴푸’를 제조 판매하는 TS트릴리온(대표 장기영)이 오는 23일 목요일 오전 롯데홈쇼핑을 통해 ‘TS내추럴스파비타민필터’와 ‘TS내추럴샤워헤드’를 판매할 예정이다.

이번 방송에서는 ‘TS내추럴스파비타민필터’ 8개와 ‘TS내추럴샤워헤드’ 1개를 패키지로 구성해 선보일 예정이다. 두 제품은 지난해 출시 이후 시장에서 좋은 반응을 얻고 있다.

최근 인천을 시작으로 서울 및 파주 등 일부 지역 수돗물에서 유충이 나와 사회적으로 이슈가 되고 있다. 지난해 발생된 수돗물 적수현상을 떠오르게 만든다. 이에 따라 샤워기 필터가 급부상 중이다. 수돗물에서 유충이 발견되면서 생수 판매량이 늘어나고 있고, 주방 수도꼭지 및 화장실 샤워기에 필터를 설치하는 소비자가 급증하면서 필터가 가족 건강 필수 아이템으로 주목을 받고 있다.

‘TS내추럴스파비타민필터’는 수돗물 내 염소를 제거해 주고 특허 받은 원료로 만든 세디먼트 필터 탑재로 수돗물 속의 불순물 및 이물질을 제거해 주면서 필터 내 세균(대장균, 황색포도상구균)의 증식을 억제해 주는 기능을 한다. 또한 식물성 천연 오일, 코드로이친(달팽이점액 추출물), 스코리아워터 등 피부에 좋은 천연 보습 성분을 함유하였고, 레몬 360개 분량의 비타민C 농축액을 함유한 비타민 보습 필터로 피부 보습 및 항산화 효과가 있다. 무엇보다도 불순물 필터 테스트, 잔류염소 필터 테스트, 피부 보습 및 피부 무자극 테스트 등 각종 테스트가 완료되어 안심하고 사용할 수 있다.

‘TS내추럴스파비타민필터’와 함께 제공되는 ‘TS내추럴샤워헤드’는 건전지 없이 물 온도에 따라 바뀌는 LED(BLUE, GREEN, RED)로 어린아이가 있는 가정에서 사용하기에 유용하다. 그리고 물 사용을 바로 조절할 수 있는 STOP 버튼으로 물줄기 UP 및 단수 효과를 가져온다.

TS트릴리온 장기영 대표는 “국내 리딩 브랜드인 TS샴푸로 헤어 관리를 하고 TS내추럴스파비타민필터로 피부보습을 도와주어 머리부터 발끝까지 케어해주는 TS만의 서비스로 일석이조의 효과를 볼 수 있을 것이다. 특히 온도에 따라 물의 컬러가 변하는 LED로 인해 어린 아이들이 있는 가정에서 유용하게 사용할 수 있다. 착한 성분으로 좋은 제품만을 고집해온 기업 철학에 따라 TS가 만들면 다르다는 것을 직접 체험할 수 있기에 주변 분들에게 적극 추천한다”라고 전했다.

TS트릴리온은 ‘TS샴푸’를 대표 브랜드로 헤어 케어, 기능성 화장품, 헬스&리빙 및 건강기능식품까지 헬스케어 사업 확장을 전반적으로 하여 바이오헬스케어 전문기업으로 자리매김하고있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr