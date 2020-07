추풍령(부산방향)휴게소 ‘실속 EX-food’ 추풍령(부산)휴게소에서 맛보세요

한국도로공사 대구경북본부 구미지사 관내 경부고속도로 추풍령(부산방향) 휴게소는 기족 고속도로 휴게소의 가성비 좋은 메뉴인 ‘착한상품’의 상품성을 개선해 “흑돼지양파덮밥”을 새롭게 판매한다고 15일(수) 밝혔다.

한국도로공사는 올해부터 ex-food를 가격대에 따라 ‘실속(5,500원 이하)’과 ‘명품(8,000원 이상)’으로 이원화하고, 메뉴의 맛과 품질 등 경쟁력을 지속적으로 강화하기 위해 ex-food 선발대회도 ‘실속’, ‘명품’으로 나눠 격년으로 실시한다. ‘’흑돼지양파덮밥“ 은 김천지역의 특산물을 적극 활용했으며, 가격은 5,500원 이하를 유지한다.

김달영 추풍령 휴게소장은 “휴게소의 또 하나의 대표메뉴가 될 ‘실속 ex-food’를 많이 찾아주시길 바란다.”며, “고속도로 휴게소는 칸막이 설치와 테이블간 거리두기, 주기적인 소독 등 방역지침을 철저히 지키고 있으니 안심하고 이용해 주시길 바란다.”고 말했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr