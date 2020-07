서해안고속도로 화성(서울방향)휴게소는 최근 ‘코로나-19’사태의 장기화됨에 따라, 생활 속 거리두기 캠페인을 실시함으로서 코로나 감염 확산을 방지하기 위해 총력을 기울이고 있다.

전문 식당코너와 스낵코너 테이블의 투명 가림막을 설치하여 고객간의 접촉을 최소화할 수 있는 시설배치를 마련했다. 또한, 계산대, 편의점 등 고객대기열 간격을 2m 유지할 수 있도록 거리유지 스티커를 부착했으며, 출입구 및 고객 동선과 테이블 등에 안내문(포스터) 부착, 입간판 설치 및 안내방송 실시(시간당 2회 이상)함으로써 안내를 강화하고 있다.

사회적 캠페인 뿐만 아니라 일 2회 자체 방역, 전 직원 마스크착용 및 전 매장 손소독제를 비치함으로써 화성(서울방향)휴게소는 감염병 세계적 유행(팬데믹)의 시국에서 ‘코로나-19’ 확산 예방의 모범사례라고 할 수 있다.

