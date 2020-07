애니플러스, 웹툰 IP 체험형 전시 예매율 3주 연속 1위… “미디어아트 사업 탄력”

[아시아경제 장효원 기자] 애니플러스 애니플러스 310200 | 코스닥 증권정보 현재가 1,600 전일대비 5 등락률 -0.31% 거래량 21,097 전일가 1,605 2020.07.21 10:13 장중(20분지연) close 가 드라마 제작사 인수 등 미디어 사업 영역 확장을 통해 종합 미디어 콘텐츠 회사로 발돋움 하고 있는 가운데 ‘포스트 코로나’시대 킬러 콘텐츠로 부상하고 있는 웹툰 IP기반 미디어아트 사업 강화에 나선다.

애니플러스는 전시 콘텐츠 제작 전문 자회사 ‘미디어앤아트’의 오감만족 체험형 전시회 ‘유미의 세포들 특별전’이 전시 부문 주간 예매율 1위를 기록중이라고 21일 밝혔다.

미디어앤아트가 선보인 국내 최초 인기 웹툰 IP를 활용한 ‘유미의 세포들’ 전시는 7월 1일 티켓예매 오픈 이후 인터파크 등 주요 예매사이트에서 3주 연속 주간 예매율 1위를 기록하고 있다. 7월 첫째주에는 티켓 판매점유율 56.7% 달성하며 압도적인 예매율을 기록했다.

특히 코로나19 장기화 여파 속에 ‘일상속 삶의 예술’, ‘도심 속 열린 문화 공간’ 등 도심에서도 쉽게 접할 수 있는 문화활동이 새로운 트랜드로 각광받고 있어 이번 전시회를 통한 애니플러스의 미디어아트 사업 확대가 기대된다. 더불어 트랜스미디어 가속화 추세에 맞춰 애니메이션, 미디어아트, 캐릭터, 공간전시 등 애니플러스 사업간 시너지가 전망된다.

코로나19로 문화예술 산업 전반이 위축됐지만, 디지털콘텐츠 산업은 오히려 신흥산업으로 주목받으며 가파른 성장세를 보이고 있다. 더불어 모바일에 최적화된 콘텐츠인 웹툰 시장 급성장세 속에 최근 웹툰은 온라인 플랫폼에서 벗어나 작가와 콘텐츠 소비자 중심 서비스가 새로운 비즈니스 모델로 다변화 되는 추세다. 영화와 드라마의 원천 콘텐츠로서 활용뿐만 아니라 미디어 플랫폼과 결합해 인기 웹툰 중심 전시회, 캐릭터 사업, 체험형 이벤트 등 파생시장도 빠르게 확대되고 있다.

애니플러스는 미디어앤아트와 함께 디지털 콘텐츠 중심의 미디어아트 사업 경쟁력을 강화해 나갈 계획이다. 현재 웹툰을 원저작물로 활용한 전시 장르를 개발해 중국 등 아시아 시장과 더불어 세계 시장에도 라이선스 아웃을 추진 중이다.

미디어앤아트는 2014년부터 ‘반고흐 인사이드’ 등 다양한 국내외 전시회를 개최하는 등 250만 누적 관람객을 모객한 국내 대표 전시 콘텐츠 제작사다. ‘유미의 세포들’, ‘무민’ 등 웹툰 IP 및 전시, 대형 미술관 브랜드 그라운드시소 론칭 등 미디어아트 및 공간 소프트웨어 사업 분야 독보적인 경쟁력을 확보하고 있다.

회사 관계자는 “올해 웹툰시장은 1조원을 돌파할 것으로 전망됨에 따라 웹툰 IP를 활용한 콘텐츠 제작은 물론 전시회, 캐릭터 등 미디어아트 산업은 급성장을 이어갈 전망”이라며 “애니플러스는 미디어앤아트와 함께 미디어아트 시장에서 선도적 지위를 구축한 만큼 보유 IP를 활용한 전시회, 캐릭터 사업 전개는 물론 대형 미술관 브랜드 그라운드시소 론칭 등을 통해 사업영역을 확장할 계획”이라고 설명했다.

이어 “최근 문체부는 문화예술 분야 등 3차 추경 예산을 3469억원으로 확대하며 문화뉴딜’을 추진하는 등 문화산업에 힘이 실리고 있다”며 “애니플러스는 유스애니메이션 사업을 기반으로 미디어앤아트, 드라마 제작사 위매드, 싱가폴 법인 등 자회사와 시너지 효과를 통해 K-콘텐츠 사업을 본격화해 글로벌 종합 미디어 콘텐츠 기업으로 발돋움할 것”이라고 덧붙였다.

한편 이동건 작가의 웹툰 ‘유미의 세포들’은 2015년부터 네이버웹툰에 연재돼 누적 조회수 30억뷰를 기록한 인기 웹툰이다.

