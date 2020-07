요요미 "이홍렬, 내게 '아재 향기' 난다고 해…우리는 찰떡궁합"

[아시아경제 김슬기 인턴기자] 트로트 가수 요요미(26·본명 박연아)가 개그맨 이홍렬(66)과 친해진 일화를 공개했다.

21일 KBS 1TV '아침마당' 화요초대석에는 가수 요요미와 개그맨 이홍렬이 게스트로 출연했다.

이날 방송에서 요요미는 "이홍렬이 (자신과) 호흡이 잘 맞는다며 나에게 아재 향기가 난다고 말했다"라며 "이홍렬과 호흡이 잘 맞는다. 찰떡궁합이다"라고 했다. 두 사람은 '6시 내 고향'의 '이홍렬의 장터 쇼' 코너에 동반 출연하고 있다.

이에 이홍렬 역시 "요요미에게는 3가지 피가 흐른다. 먼저 가수의 피다. 트로트, 가요, 팝송을 다 잘 부른다. 개그맨의 피도 흐른다. 낄 때와 빠질 때를 잘 구분한다"라고 칭찬했다.

그러면서 "아저씨의 피가 흐른다. 그 시대를 살아본 것처럼 애절하게 노래하고, 아저씨의 마음에 대해 이해를 잘해준다"라고 평가했다.

한편 요요미는 지난 2018년 싱글 앨범 '첫 번째 이야기'로 데뷔했다. 이후 그는 2019년 순천시 명예 홍보대사, 월드 스타 연예 대상 가요 부분 인기상을 수상했다.

이홍렬은 지난 1979년 TBC 라디오 '가요 대행진'으로 데뷔해 다양한 공연과 방송 활동을 이어오고 있다.

