'석유업계 재편 신호탄?' 쉐브론, 노블에너지 인수

코로나19 사태 후 첫 석유업체간 대형 인수합병

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 석유메이저 쉐브론이 경쟁업체인 노블에너지를 인수한다. 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 사태이후 최악의 위기를 겪었던 석유업계의 구조조정 신호탄이 될지 주목된다.

쉐브론은 20일(현지시간) 노블에너지를 50억달러에 인수한다고 발표했다. 세브론은 지난17일 노블에너지 주가에 7.6%의 프리미엄을 부여해 1주당 10.38달러에 인수한다고 밝혔다. 노블 에너지의 부채를 포함하면 거래 규모는 130억달러에 이른다.

월스트리트저널은 지난 3월 코로나19 사태와 산유국간의 갈등 여파로 유가가 마이너스를 기록한 이후 석유업계 인수합병으로는 최대규모라고 평했다.

저널은 이번거래로 쉐브론이 노블에너지가 보유한 콜로라도 덴버 분지, 텍사스의 퍼미안 분지에서의 시추권을 확보하게 됐다고 평가하고 퍼미안 분지의 경우 미국내 셰일 원유 생산 지역 중 가장 생산단가가 낮은 곳이라고 소개했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr