[아시아경제 송승윤 기자]고(故) 박원순 전 서울시장에게 성추행 피소사실을 처음 알린 임순영 서울시 젠더특보가 20일 밤 경찰에 출석했다.

서울지방경찰청에 따르면 임 특보는 이날 오후 9시30분께 서울 성북경찰서에 출석, 고 박 전 시장의 사망 경위 등에 대한 조사가 이뤄지고 있다. 경찰 관계자는 "(경찰)조사 날짜와 시간은 본인이 원해서 지금 하고있다"면서 "심야조사는 본인이 희망하면 가능하다"고 설명했다.

임 특보는 고 박 전 시장에 대한 성희롱 신고가 이뤄지기 직전 박 전 시장에게 "불미스러운 일이 있느냐"고 처음 전한 인물로, 박 전 시장의 정확한 사망 경위와 피소 사실 유출 의혹을 규명하기 위한 '키맨'으로 꼽혀왔다.

경찰은 지난 15일 서울시 고한석 전 비서실장을 소환한데 이어 임 특보에 대한 소환 일정을 조율해왔다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr