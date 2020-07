중랑구 보건소 코로나19 대응반 신설

역학조사팀, 상황관리팀 운영 코로나19 예방 및 확산 방지

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 코로나19 대응을 위해 두팔을 걷어올렸다.

구는 바이러스를 신속하고 체계적으로 대응하기 위해 지난 17일자로 중랑구 보건소 내 코로나19 대응반을 신설했다고 밝혔다.

이번 대응반 신설은 동시다발적 확진자 발생 시 부족했던 인력을 보강해 신속한 바이러스 대처 뿐 아니라 선제적이고 투명한 대응으로 구민의 안전을 지키겠다는게 중랑구의 의지다.

특히, 보건소 각 부서별로 분산되어 있던 바이러스 대응 관련 업무를 한 곳으로 집중해 좀더 체계적으로 대응할 수 있도록 했을 뿐만 아니라 업무의 유기적 연계 및 탄력적인 인력활용이 가능하도록 했다.

코로나19 대응반은 팀장 1명을 포함한 12명의 역학조사팀과 17명의 상황관리팀으로 구성되며 자가격리자 및 해외입국자 관리, 모니터링, 콜센터 통합업무 수행, 역학조사등의 기능을 수행하게 된다.

류경기 중랑구청장은 “대응반 신설로 코로나19 대응이 더 견고해졌다.”며, “앞으로도 구민의 건강과 안전을 지키는데 최선을 다할 방침”이라고 밝혔다.

중랑구는 코로나19 대응반 업무 이외에도 의약과, 건강증진과, 위생과, 도시안전과, 복지정책과 등 별도조직을 운영해 선별진료소 및 방역소독반 운영, 모니터링, 자가격리자 생필품 전달, 생활지원비 지급 등 코로나19 확산방지를 위해 다양한 업무를 수행하고 있다.

