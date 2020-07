北 선전매체 "친일 매국노 백선엽 야스쿠니 가야…南이 미화해"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 지난 10일 고(故) 백선엽 장군이 타계한 가운데 북한 대외선전매체는 20일 백 장군에 대해 "일제 강점 시기 만주군 소위로, 간도특설대에서 복무하면서 독립운동가들을 체포하고 사살하는 데 앞장선 친일 매국노"라고 비판했다.

선전매체 '류경'은 이날 '친일 반민족행위자는 야스쿠니 신사(靖國神社)로 가라'라는 제목의 글에서 "최근 남조선에서 백선엽의 죽음을 계기로 친일 매국노인 이자를 영웅으로 미화하는 보수 패거리들의 망동을 규탄하는 각 계층의 목소리가 높아가고 있다"라며 이같이 말했다.

야스쿠니신사는 일본이 일으킨 전쟁에서 숨진 사람들의 영령을 떠받드는 시설이다. A급 전범들이 합사돼 제국주의 일본의 상징으로 통한다.

매체는 남측 일부 정치인과 독립운동가 선양단체들이 백 장군의 친일 행적을 이유로 고인의 현충원 안장을 반대한다는 동향도 자세히 전했다.

백 장군은 6·25 전쟁 당시 영웅이지만 일제강점기 당시 친일파라는 양면적 평가를 받고 있다.

그는 6·25 전쟁 당시 낙동강 전투와 38선 돌파 작전 등 결정적인 전투를 지휘했고, 1953년 한국군 최초로 대장으로 진급한 바 있다.

하지만 이에 앞서 1943년 12월에는 간도 특설대 기박련(기관총·박격포 중대) 소속으로 중국 팔로군 공격 작전에 참여했다.

간도 특설대는 일제 패망 전까지 동북항일연군과 팔로군을 대상으로 108차례 토공 작전을 벌인 바 있다.

이들에게 살해된 항일 무장세력과 민간인은 172명에 달한 것으로 알려졌다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr