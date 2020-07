"목 조르고, 토한 음식 먹이고"…서산 어린이집 아동 학대

피해원아 부모 "애를 내동댕이치고, 머리를 잡아당기고…"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 충남 서산 한 어린이집 교사가 원아들을 상습적으로 폭행한 사실이 드러났다.

20일 MBC '뉴스데스크'에 따르면 충남 서산의 한 어린이집 교사(40대)가 네 살배기 원아 전체를 상습적으로 폭행한 사실이 드러나 경찰이 수사에 착수했다.

가해 교사는 한 명으로, 어린이집 같은 반 원생 8명 전원이 이 교사로부터 맞거나 학대를 당한 것으로 알려졌다.

앞서 이달 초 해당 어린이집에 다니는 아이의 부모는 집에 돌아온 아이가 난데없이 손바닥으로 자신의 이마를 때리는 등 이상한 행동을 하는 것을 목격했다.

이에 이상한 낌새를 챈 학부모는 폐쇄회로(CC)TV영상을 확인한 뒤 경찰에 신고했다.

이 사건이 알려진 뒤 피해 원아의 부모들은 해당 교사가 아이들의 입에 밥을 억지로 우겨넣고, 심지어 토한 음식을 다시 먹게 하는 경우도 있었다고 주장하고 있다.

방송에서 한 피해 원아의 부모는 "어떻게 애를 그렇게 내동댕이를 치고 머리를 잡아당기고, 그렇게 세게 얼굴을 닦아가면서 애가 뒤로 넘어가게 머리부터 박게 만들고"라며 하소연했다.

또 다른 피해 원아의 부모는 "식판에 있는 걸 강제로 먹이는데 땅바닥에다 구토를 해요. 그런데 그 토(토사물)를 이렇게 긁어모아서 아기한테 다시 먹여주는 거예요"라고 말했다.

한 아이의 입 안에선 깊은 상처가 발견됐고 일부는 불안증세도 보이고 있다고 전해졌다.

학부모들은 "인격을 형성하는 시기에 학대를 당한 만큼 상담치료 등 적절한 조치를 받아야 한다"고 주장하고 있다.

경찰은 해당 교사를 불구속으로 입건했지만, CCTV는 공개할 수 없다고 밝힌 상황이다.

