[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 오는 23일부터 뉴스 검색 화면에서 기사 제목보다 언론사 출처를 우선 노출한다.

네이버는 20일 "뉴스 검색을 데이터의 출처를 명확히 전달하는 방향으로 개편한다"고 밝혔다.

기존에 네이버 뉴스 검색란에서는 작성 언론사보다 기사 제목이 더 상단에 노출됐다. 앞으로는 기사를 작성한 언론사명이 최상단에 위치하고, 기존에 없었던 언론사의 로고도 함께 노출된다.

언론사 로고나 사명 부분을 클릭하면 해당 언론사 홈페이지로 이동해 기사를 읽을 수 있다.

네이버는 "이 내용은 23일부터 모바일 서비스에 반영될 예정"이라며 "더 좋은 품질과 다양한 가치를 담은 뉴스 검색 결과를 제공하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr