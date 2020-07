美셰브런, 노블에너지 인수…"부채 포함 130억달러 가치"

[아시아경제 정현진 기자] 미국 석유업체 셰브런이 석유·가스업체인 노블에너지를 130억달러(약 15조6000억원)에 인수하기로 했다고 20일(현지시간) 블룸버그통신 등이 보도했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 유가 폭락 사태가 있었던 올해 초 이후 에너지 업계의 첫 주요 거래다.

보도에 따르면 마이클 워스 셰브런 최고경영자(CEO)는 이날 성명을 통해 "우리의 견고한 재정 상태와 재정 규율이 어려운 시기에 우리가 건전한 자산을 매입할 수 있는 유연성을 줬다. 이는 셰브런이 추정 매장량과 자산을 확보할 수 있는 효율적인 기회"라면서 인수 소식을 전했다.

이번 인수 가치는 노블에너지의 부채를 모두 포함하면 130억달러 수준이다. 주가만으로는 50억달러 수준의 거래다. 조건은 노블에너지 1주당 10.38달러, 또는 셰브런 주식의 0.1191에 지난 17일 노블에너지 주가의 7.5% 프리미엄을 제공하는 것이었다. 블룸버그는 "이번 인수는 세계 최대 유전 중 하나인 퍼미언 분지 내에서 셰브런의 입지를 키울 것"이라면서 "추정 매장량이 확대될 것"이라고 분석했다.

셰브런은 지난해 셰일오일업체인 애너다코 인수를 위해 옥시덴탈과 싸움을 벌였으나 결국 지고 말았다. 이후 셰브런은 4곳의 인수를 검토해왔고 결국 애너다코와 재무 상태가 비슷한 노블에너지를 선택한 것으로 보인다고 번스타인의 밥 브래켓 애널리스트는 언급하기도 했다.

