밀양시, '스마트시티 통합플랫폼 기반구축 사업' 선정

국비 6억원, 도비 1억 8000만원 확보

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 밀양시는 국토교통부 공모사업인 ‘스마트시티 통합플랫폼 기반구축 사업’에 최종 선정돼 국비 6억원, 도비 1억 8000만원을 지원받는다고 20일 밝혔다.

스마트시티 통합플랫폼 기반 구축사업은 스마트시티 통합운영센터의 CCTV를 112 및 119 상황실과 실시간 연계해 긴급구조 및 출동 지원, 범죄·화재 예방과 각종 재난·재해 등 긴급상황 발생 시 즉각적인 대응 체계를 갖추는 도시안전망 구축사업이다.

시는 스마트시티 통합플랫폼 기반 구축사업이 완료되면 112·119 통합플랫폼과 연계해 각종 범죄 검거율이 증가하고 화재 시 신속하게 대응하는 등 밀양시가 안전도시로 한 걸음 더 발돋움 할 것으로 보고 있다.

이강호 공보전산담당관은 “성공적인 스마트시티 통합플랫폼 기반구축 사업을 통해 시민이 안전하게 생활할 수 있는 밀양시를 만들어나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr