속보[아시아경제 허미담 기자] 경기도는 인천에 이어 시흥·화성 등 도내 곳곳에서도 지금까지 '수돗물 유충'이 발견됐다는 신고가 94건 접수됐다고 20일 밝혔다.

도는 각 시군 및 한국수자원공사와 정수장·배수지에 대한 긴급 점검에 나섰다.

도는 한국수자원공사 등과 함께 지난 15일부터 22일까지 도내 생활용수 정수장 53곳 및 배수지 수질 상태 등을 점검 중이다.

