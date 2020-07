거제시, '중소기업육성자금 100억원 지원'

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 거제시는 오는 22일부터 '2020년도 하반기 중소기업육성자금' 100억원을 지원한다고 20일 밝혔다.

지원 대상은 시에 사무소를 두고, 공장으로 등록된 제조업체 또는 조선업 협력업체면 가능하며, 시에서 추천서 발급 후 거제시와 대출 융자협약을 체결한 관내 금융기관을 방문해 신용보증서 등 필요서류를 제출·신청하면 된다.

대출 규모는 업체당 3억원 이내며, 우대기업일 경우 최고 5억원까지 3년 동안 3%의 대출이자를 시에서 지원한다.

신청 기간은 자금 소진 시까지며 자세한 사항은 시청 홈페이지 고시·공고란을 통해 확인하거나 시청 조선경제과로 문의하면 된다.

한편 시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 등으로 지역 내 어려움을 겪고 있는 중소기업의 자금난 해소를 위해 2020년 중소기업육성자금을 400억원 규모로 확대해 운영하고 있으며, 상반기에 300억원을 조기 지원한 바 있다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr