"반려묘 덕에 큰 피해 막았다" 울음소리에 나와보니 보일러실에 불

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 충북 옥천군의 한 주민이 반려묘의 울음소리로 보일러실 화재를 미리 발견해 더 큰 피해를 막았다.

20일 옥천소방서에 따르면, 지난 19일 오후 11시50분께 이원면의 한 주택 보일러실에서 화재가 발생했다.

이 화재로 보일러실 등이 타면서 1천여만원의 재산 피해(소방서 추산)를 낸 뒤 28분 만에 진화됐다.

집주인 A(55)씨는 "방에서 자던 중 고양이 울음소리를 듣고 밖으로 나왔는데 보일러실에서 불이 나 119에 신고했다"고 전했다.

불이 일부 집으로 번져 주방 쪽에도 피해를 입혔다.

옥천소방서 관계자는 "반려묘가 날카로운 소리로 울고 평소보다 많이 날뛰니깐 주인이 잠에서 깬 것으로 안다. 결과적으로 고양이가 더 큰 피해를 막아준 셈"이라고 말했다.

경찰과 소방당국은 당일 오후 5시께 화목보일러 청소 후 가동했다는 A씨의 진술을 듣고 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

