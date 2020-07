"서울 가정집서 발견된 유충, 수돗물 아닌 배수로서 발생 추정"

서울시 상수도사업본부, 해당 세대 수질검사 결과 발표

[아시아경제 조인경 기자] 서울시 가정집 욕실에서 발견된 유충과 관련해 수돗물 속에서는 이물질이나 유충이 발견되지 않은 것으로 나타났다. 서울시는 욕실 내 배수구 등에서 발생한 유충으로 추정하고 있다.

서울시는 20일 오후 서면자료를 통해 "전날(19일) 중구 소재 오피스텔 욕실 바닥에서 유충이 발견됐다는 민원이 접수돼 해당 세대의 샤워기, 세면대, 주방 싱크대, 저수조 유출, 관리사무실, 경비실, 인근지점 등 총 9개 지점의 수돗물 시료를 채수해 검사한 결과 수돗물 속에서는 이물질 및 유충이 발견되지 않았다는 결과를 얻었다"고 밝혔다.

검사는 서울물연구원이 채수한 시료를 현미경으로 관찰하는 방식으로 이뤄졌다. 시 상수도사업본부 관계자는 "현재까지 유충 발견 신고가 최초 접수된 세대 이외에 다른 추가 민원이 없고, 해당 세대의 급수계통인 뚝도아리수정수센터, 배수지, 지하저수조를 확인한 결과 이곳에서도 유충은 발견되지 않았다"며 "현재로서는 수도관이 아닌 외적 요인을 통해 유충이 발생했을 가능성이 더 크다"고 설명했다.

유충 발견 신고가 된 오피스텔 관리소장에 따르면 해당 건물은 15년 이상 경과했으며, 샤워실 배수로가 깨끗하지 않아 벌레가 발생한 것으로 서울시는 추정하고 있다.

이 오피스텔은 지하 저수조를 통해 간접급수 방식을 사용하고 있으며, 한달 전에도 유사한 벌레가 발견된 사례가 있는 것으로 확인됐다.

서울시는 앞서 인천과 수도권 일대 수돗물에서 유충이 발견되자 지난 16~17일 양일에 걸쳐 서울시 6개 정수센터와 101개 배수지에 대한 조사를 완료하고 이상이 없는 것을 확인한 바 있다.

