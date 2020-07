AI투자비서 라씨로는 매일 장마감 후 외국인과 기관의 보유 비중이 확대된 종목을 분석해서 제공한다.

AI라씨로가 분석한 결과, 7월17일 기관은 이지스밸류리츠(334890)를 총 주식의 0.7%인 17만9688주 순매수했고, 알에프텍(061040)을 총 주식의 2.7%인 68만2112주 순매수 한 것으로 나타났다. 외국인은 진흥기업2우B(002787)을 총 주식의 1.4%인 4118주 순매수했고, 미코(059090)를 총 주식의 2.0%인 62만1269주 순매수 한 것으로 분석됐다.

상장주식수 대비 외국인이나 기관 순매매의 비중이 높은 경우, 이후 주가 변동에 영향을 줄 수 있기 때문에 많은 투자자들이 관련 종목에 주의를 기울인다.

