[미국주식] 패스널, 2Q 순익 2.3억 달러 전년비 16.7%..투자매력 92점

패스널(FAST)는 2분기 순이익이 2억3000만 달러로 전년 동기 대기 16.7% 늘었다고 밝혔다. 미국주식 분석 서비스를 제공하는 초이스스탁US에 따르면 패스널은 투자매력 점수 92점으로 미국 상장사 5,231개 중 26위로 상위 0.5%에 속하는 우량기업이다. 수익 성장성, 재무 안전성, 사업 독점력 등 모든 부문에서 높은 평가를 받았다.

패스널은 산업과 건설용 소모품을 판매하는 회사입니다. 패스너, 절삭 공구, 연마재, 유압기, 배관, 난방 용품, 청소 용품, 화학용품, 페인트 등 산업 전반에 사용되는 제품을 제조한다.

★ 패스널 투자매력 및 적정주가 확인하기

★ 워런 버핏 보유 종목 중 투자자가 관심가져야 할 주식 20선

투자매력 점수는 데이터히어로가 개발한 미국주식 분석 알고리즘으로 22개의 요인분석을 통해 기업의 성장성, 안전성, 배당매력, 독점력, 현금창출력 등을 종합해 계산한다. 투자매력 점수가 높을수록 우량 기업이다.

초이스스탁의 미국주식 주요 서비스는 ▲종목추천 ▲추천 포트폴리오 ▲전 종목 투자매력점수 및 적정주가 ▲전 종목 투자매력 순위 ▲배당주, 성장주 등 종목 족보 리스트 ▲10년 재무차트 및 투자지표 ▲배당정보 등을 제공한다.

★ 초이스스탁US 무료체험 신청하기

최근 핫이슈 종목

신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 93,500 전일대비 20,500 등락률 +28.08% 거래량 7,324,578 전일가 73,000 2020.07.20 14:21 장중(20분지연) close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 310,500 전일대비 14,500 등락률 -4.46% 거래량 1,270,315 전일가 325,000 2020.07.20 14:21 장중(20분지연) close , 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 180,400 전일대비 4,900 등락률 +2.79% 거래량 2,514,469 전일가 175,500 2020.07.20 14:21 장중(20분지연) close , 일양약품 일양약품 007570 | 코스피 증권정보 현재가 77,700 전일대비 8,500 등락률 +12.28% 거래량 9,115,917 전일가 69,200 2020.07.20 14:21 장중(20분지연) close , NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 262,000 전일대비 14,000 등락률 -5.07% 거래량 1,327,457 전일가 276,000 2020.07.20 14:21 장중(20분지연) close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.