대보유통(주) 화성(목포방향)주유소 로드플러스[고속도로 교통정보] 검색 PC설치

화성(목포방향)주유소는 고객의 고속도로 이용시 정채 구간 및 교통사황을 검색할수 있는 로드플러스PC설치하여 운영중이다.

이는 스마트폰에 설치된 모바일 내비게이션 앱을 사용해도 실시간 교통 정보를 반영하여 빠른 길찾기가 가능하지만, 내가 가고자 하는 목적지는 물론이고 인근 고속도로 교통정보를 한 눈에 확인할 수 있는 방법이 바로 로드플러스[고속도로 교통정보] 사이트 이다.

차에서 교통방송 라이오를 청취하는 이유 역시 현재 고속도로 교통정보를 보다 빠르고 정확하게 확인하기 위함이다. 교통방송보다 더 빠른 교통상황이 궁굼하다면 고속도로 교통정보를 통해 원하는 고속도로 구간별 cctv카메라로 실시간 교통상황을 확인 할수도 있다.

화성(목포)주유소 관계자는 “관심과 성원을 보내주신 고객들이 즐거운 여행길이 되도록 로드플러스[고속도로 교통정보] 검색PC 설치를 하였다”며, “올해도 고객들에게 우수한 품질과 서비스를 제공하도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

