한국도로공사 서해안고속도로에 위치한 화성(서울방향)주유소는 셀프주유소 변경 후에도 최고의 고객서비스를 위해 꾸준히 노력하고 있다. 현재 고객의 안전 운전을 위해 타이어 공기압 현장 측정 서비스를 시행중에 있다.

주유중 필드 근무자인 주유원 및 관리자가 공기압이 적은 의심차량을 발견할 경우 디지털 공기압 측정기를 이용하여 고객에게 수치를 보여드리고 차량서비스 코너로 안내하여 보충할수 있도록 도와주는 서비스이다.

화성(서울방향)주유소 관계자는 “운행중 차량공기압이 낮으면 연소모도 많아지고 차량 기능에 영향을 주기 때문에 고객에게 좀더 나은 서비스를 위해 적극적으로 시행하고 있다 또한 고속도로에서 발생하는 사고가 타이어 파손에 의한 사고가 많기 때문에 안전운행을 위해 필수적으로 해야되는 측정이다.”라고 전했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr