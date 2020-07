한국도로공사 경부고속도로 추풍령(서울방향)주유소는 매월 최다 주유고객을 선정하여 ‘30만원’ 상당의 차량용품을 증정하는 이벤트를 실시하고 있다고 밝혔다.

이벤트 상품으로는 ‘30만원’ 상당의 ‘(주)그리닉스’ 사에서 출시한 연비 향상 및 연료절감에 도움이 되는 차량용 첨가제로써 화물차를 운전하는 고객들 에게 좋은 반응을 얻고 있는 제품이다.

추풍령(서울방향) 주유소 김달영소장은 ‘코로나19로 경기가 어려운 와중에도 우리 주유소를 지속적으로 방문해주는 단골 고객들을 위해 이번 이벤트를 계획했다’ 며 ‘앞으로도 고객들에게 도움이 될 수 있는 이벤트를 지속적으로 실시하겠다’ 고 전했다.

