한국형 아마존 채널닷컴이 로또쇼핑올킬관을 오픈

로또쇼핑올킬관은 기존에 쇼핑몰과 쇼핑몰 이용자가 제품가격만 보고 구매를 했는데 채널닷컴에서 오픈한 로또쇼핑올킬은 가격뿐만 아니라 쇼핑에 재미를 추가하는 모델을 가미하였다.

로또쇼핑올킬에서는 고가의 명품가방 전자제품을 최대 90%할인하는 방식으로 모두가 구매자가 되는것이 아니라 구매순서가 정해지고 구매순서가 당첨된 구매자만 고가의 명품가방 전자제품을 할인된 가격으로 구매할수 있다.

채널닷컴 쇼핑몰 이용자들은 평소 고가라서 구매할수 없는 명품가방을 게임처럼 재미있게 응모해서 구매할수 있어서 만족하고 있다.

한국형 아마존 채널닷컴은 3년째 유료회원제 쇼핑플랫폼을 운영하고 있는 회사로 꾸준하게 쇼핑에 게임을 접목하고있다.

쇼핑이 단순히 제품만 싸게 구매하는 것이 아니라 쇼핑을 게임처럼 재미있게 할 수있는 쇼핑카테고리들을 선보이고 있다.

채널닷컴 관계자는 올해 1만명 유료회원 구축과 채널닷컴 쇼핑몰 디지털자산관에서는 채널가상자산을 보유한 회원들에게는 명품가방 전자제품을 파격적인 가격으로 구매할 수 있도록 하였다.

