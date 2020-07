경부고속도로 옥천(서울방향)주유소에서는 화물차 고객 유치를 위해 “주유왕/명함”이벤트을 시행중에 있어 눈길을 끌고 있다.

화물차고객 매월 단골고객 중 최다금액주유고객, 명함이벤트는 매월 명함 및 응모권 추첨을 통한 소정의 사은품을 드리고 있어 고객들의 반응이 좋다.

박종변 옥천(서울방향)주유소장은 주유소 방문 고객들의 편의 제공 및 각종 이벤트 행사 관련 고객님들에게 받은 사랑을 보답하고자 앞으로도 더 나은 이벤트 및 편의시설 제공을 고객의 눈 눈높이에 맞춰 제공 할 수 있도록 보답하겠다고 했다.

