주유소 내 미끄럼 사고 방지 MMA 특수 도색 실시

한국도로공사 경부고속도로 안성(서울방향)주유소는 주유소 내 미끄럼 사고 방지를 위한 MMA 특수도색을 실시했다고 밝혔다.

MMA 특수도색은 토양오염 예방 뿐만 아니라 우천시 또는 기름 흘림시 일반 에폭시 바닥보다 미끄럼 방지효과가 뛰어나 최근 주유소 바닥공사에 많이 활용되는 방식이다.

안성(서울방향)주유소 이상민 소장은 “최근 셀프주유소 증가로 고객이 직접 주유하는 경우가 많아 안전사고 우려가 높은데 사고 예방을 위한 시설물 개선을 지속적으로 시행할 예정”이라고 밝혔다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr