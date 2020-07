한국도로공사 중부내륙고속도로 남성주(양평방향)주유소는 석유품질인증 프로그램인 품질인증주유소 재협약을 한국석유관리원과 체결했다고 밝혔다.

품질인증주유소란, 한국석유관리원이 석유제품 품질의 이상 유무를 사전에 확인하는 한편, 판매 제품에 대한 품질검사, 유류저장탱크의 수분 혼입 등을 확인함으로써 유류품질을 인증하는 제도이다.

남성주(양평방향)주유소 이인식소장은 “주유소 방문고객들에게 저렴하고 품질 좋은 유류제공에 최선을 다하며 다양한 고객서비스를 제공함으로써 고객들이 유류품질에 불안해하지 않고 항상 다시 찾고 싶은 주유소가 되도록 노력할 것”을 약속했다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr