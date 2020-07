'집사부일체' 이정현 '99년 세기말 콘서트'...차은우 인형 가면에 "완전 네 얼굴인데"(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 19일 오후 방송된 SBS '집사부일체'에서 이정현이 멤버들과 세기말 공연을 펼쳤다.

이날 이정현은 먼저 멤버들에게 요리를대접했다. 마가 들어간 요리와 민물장어를 요리하는 이정현 옆에서 이승기, 차은우, 신성록은 먹기도 전에 냄새에 먼저 취했다. 특히 특별 비법 소스를 발라가며 장어를 굽던 이정현은 토치를 꺼내 불맛을 내는 프로페셔널함으로 감탄을 자아냈다.

이어 이정현이 놋그릇을 꺼내 밥을 담고 그 위에 장어를 몇 점 올려 장어덮밥을 완성하자, 멤버들은 "대박이다"를 외치며 기대감을 숨기지 않았다.

이때 차은우가 "엄마 집밥 먹고 싶다"고 말하자, 이승기가 "은우야 우리집 와서 밥 먹어"라고 다정하게 답했다. 그러자 차은우는 "난 우리집 갈거다. 형 우리집 와라"고 초대했지만, 이승기는 차은우 집이 안양이라는 말을 듣고 "좀 멀다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

그 와중에 양세형은 장어덮밥위에 올라갈 깻잎을 곱게 채썰어 이정현이 "칼질을 진짜 잘하신다"는 폭풍칭찬을 받았다. 이에 양세형은 "아니다"라며 겸손하게 답했다.

이후 장어덮밥, 마구이, 전복 오이 소박이, 유자 무절임 등으로 구성된 한 상 차림으로 식사를 마친 멤버들은, 이정현의 '응답하라 1999' 계획에 동참했다. 바로 90년대 소품으로 99년대 노래를 완벽하게 재현하는 것이었다. 이정현은 이 콘서트를 실제로 SBS '인기가요'에서 공연할 계획이라고 말했다.

이정현의 계획에 따라 그동안 모아뒀던 이정현의 탑골 아이템들이 속속 공개됐다. 멤버들은 이정현의 2집 첫 방때 사용했다는 클레오파트라 소품에 입을 다물지 못했다.

이 소품은 너무 무거워서 이정현이 무대에서 춤출때는 왕관을 벗어야 할 정도였는데, 이것을 차은우가 직접 써보자 이승기는 "이게 어떻게 어울리냐"며 놀랬다. 이정현 또한 "멋있다"고 감탄했고 신성록은 "이집트 왕자같다"고도 했다. 양세형은 "진짜 얘는 뭐 다 멋있냐 그냥"이라며 억울해했다.

이정현은 "원래 피라미드 앞에서만 찍으려고 했다. 근데 이 복장을 갖춰입고 현장에 가니까 관계자가 '라神이 오셨다'며 안에 들어가서 찍으라고 해줬다"는 촬영 비하인드를 털어놨다.

이어 이정현은 2집 '줄래' 활동 당시 댄서들이 썼던 가면도 공개했다. 그 가면을 차은우가 써보자, 이정현은 "인형보다 더 얼굴이 작다. 얼굴이 정말 작구나"며 연신 놀랬다. 이승기는 "인형보다 너가 더 낫다"며 차은우에 대한 애정을 드러내 훈훈함을 자아냈다.

이정현이 한창 활동할 때 조성모, HOT, 젝스키스, 핑클, SES와 함께 한 무대에 올랐다고 밝히자, 차은우는 "엄청 빵빵했네요"라며 놀랬고 양세형은 "미쳤다"고 표현했다.

그리고 이정현과 멤버들이 99년도 레전드 그룹 얘기로 함께 각자 추억을 소환하기 시작하자, 당시 3살이었던 차은우 혼자 대화에 끼지 못해 웃음을 안겼다. 특히 차은우와 듀엣이 된 양세형이 "DDR로 동두천 펌프대회에서 3등 했다"고 말하자, 차은우는 "펌프가 뭐냐"고 물어 세대차를 실감케 했다.

다음날 멤버들과 이정현은 SBS '인기가요' 세트장에서 공연을 펼쳤다. 탑골명곡 맞추기 퀴즈를 통해 공연 순서가 정해졌다. 양세형X차은우 듀엣은 '큰놈 작은놈'으로 클론의 '초련'을 불렀고, 구준엽이 실제로 등장해 감동을 더했다.

계속해서 이승기X신성록은 '허리케인 나초'를, 이정현은 '바꿔'와 '줄래'를 차례로 선보였는데, '줄래' 순서에서 김동현이 합류했다. 최종적으로 완벽한 인형 퍼포먼스를 선보인 이정현X김동현이 스태프들의 최고 점수를 받았다.

SBS 예능프로그램 '집사부일체'는 매주 토요일 오후 6시 25분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr