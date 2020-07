차세대 멀티미디어 국제표준 의장에 한국인 2명

[아시아경제 조슬기나 기자] 차세대 멀티미디어 분야 관련 기술에서 국제표준을 담당하는 분과위원회 의장으로 한국인 2명이 이름을 올렸다.

19일 과학기술정보통신부 국립전파연구원에 따르면 국제표준화기구(ISO)·국제전기기술위원회(IEC)가 총괄하는 합동기술위원회(JTC1) 산하 분과위원회인 SC29의 제37차 총회에서 임영권 삼성전자 수석과 김규헌 경희대 교수가 각각 '시스템 작업반'과 '협력 및 연락 자문반' 의장으로 선출됐다.

JTC1 산하 분과위원회인 SC29는 차세대 멀티미디어 분야인 영상과 음성 압축기술 표준을 담당한다. 시스템 작업반은 멀티미디어 콘텐츠 전송을 위한 스트리밍과 저장기술 표준을 개발하고, 협력 및 연락 자문반은 타 표준화 기구와 연락·의견 조율을 맡고 있다.

국립전파연구원은 "한국이 의장직 2석을 차지함으로써 차세대 멀티미디어 표준화 주도권이 강화될 것"이라며 "의장단의 국제표준활동을 지원하고 산업통상자원부 등 관계부처와 협력해 4차산업혁명 분야 표준화를 지원할 계획"이라고 밝혔다.

