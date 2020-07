'온앤오프' 성시경×밥굽남, 한우 짝갈비·50만원짜리 치즈 먹방

[아시아경제 박희은 인턴기자] 성시경이 유튜버 밥굽남과 한우 짝갈비 먹방을 선보였다.

18일 방송된 tvN '온앤오프'에서는 성시경이 유튜버 밥굽남과 두 번째 라이브 방송을 진행하는 모습이 방영됐다.

이날 성시경의 집에 방문한 밥굽남은 성시경과 실시간 방송을 위해 식탁부터 재료까지 홍천에서 직접 공수해왔다. 그는 성시경과 함께 한 두 번째 유튜브 방송에서, 실시간으로 갈비 손질을 시작했다.

이어진 실시간 방송에서 밥굽남은 손질된 고기를 그릴에 구웠다. 그는 불이 붙으면 기름이 탈 때까지 빈 공간에 고기를 빼놓는 자신만의 비법을 설명했다. 어느 정도 고기가 익고 났을 때쯤, 두 사람은 큰 짝갈비를 하나씩 손에 들고 먹방을 선보였다.

이어 성시경은 밥굽남이 준비한 홍천 양파를 통째로 먹었다. 성시경은 "어니언 애플"이라며 "느끼함이 싹 잡힌다"고 맛을 설명했다.

특히, 짝갈비를 맛본 성시경은 아무 말 없이 감탄만 연발했다. 그러자 영상을 보던 스튜디오의 출연진들이 연신 맛을 궁금해했고, 그는 "전에 먹었던 토마호크는 기름이 적고 육향이 세게 난다"며 "짝갈비는 기름이 많다. 그게 입에 쫙 들어온다 너무 맛있다"고 설명했다.

또한, 밥굽남은 준비해 온 기계를 이용해 라끌렛 치즈를 녹였다. 그는 "치즈가 비싸다. 덩어리 하나에 50만원 정도 한다"고 설명했다.

밥굽남은 녹인 치즈를 짝갈비 위에 올렸다. 성시경은 "치즈가 너무 맛있다"면서 "맛있는 것 위에 맛있는 걸 얹으니까 전혀 느끼하지 않다. 고소한 기름이 적절히 섞여 있다. 이렇게 먹는 것에 대한 원초적 행복이 있다"고 감탄했다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr