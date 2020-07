'백파더' 백종원 "요르신 스튜디오로 오시라"...마요네즈 토스트-매콤마요에그토스트 성공(종합)

[아시아경제 강혜수 기자] 18일 오후 MBC '백파더 : 요리를 멈추지 마!"(이하 '백파더')에서는 백종원이 요린이들과 식빵으로 여러가지 요리를 선보였다.

이날 백종원은 양세형에게 "얘가 실수해야 재밌는데 실수를 안한다"라고 말했다. 이에 양세형은 "다음주에 생방송이 아닌 편집된 확장판 '백파더'를 볼 수 있다"고 설명했다.

이날은 식빵을 재료로 방송이 진행됐다. 새롭게 참가한 6개월차 신혼 부부는 남편이 아내를 참가시키려다 함께 요리에 도전해 훈훈함을 선사했다. 또한 '백파더'의 마스코트 구미 요르신은 "솔직히 식빵은 아무것도 안발라져 있어서 잘 먹지 않는다"는 말로 백종원과 양세형을 웃음짓게 했다.

첫 메뉴는 가장 기본적인 요리로, 식빵을 팬에 굽는 것이었다. 먼저 버터를 식빵 양쪽에 골고루 펴바른 후, 중불로 달궈진 팬에 앞뒤로 노릇노릇하게 구우면 완성이었다. 이때 백종원은 좀 굳어서 발라지지 않는 버터는 식빵 네 모서리 끝에 조금씩 덜어내어 팬에서 돌려 구우면 된다고 알려줬다.

빵을 굽기 전에 먼저 먹는 요린이들이 있었는데, 백종원은 "먹어도 되지만 배부르면 만족도가 떨어지니까 먹지 말라"고 당부했다. 버터가 없으면 마가린도 무방하다고 했다. 다 구워진 식빵에 잼을 바르거나 설탕을 뿌려먹으면 완성이었다.

이때 미국 샌디에이고에 있는 요린이가 "버터가 없으면 어떻게 하냐"는 질문을 했다. 백종원은 "미국에 버터가 없다니"라며 당황하는 모습을 보였다. 그리고 버터가 없을 경우에 써먹을 수 있는 레시피로 새로운 요리를 시작했다.

준비물은 식용유였다. 식용유를 식빵 양면에 골고루 바른 후 약한 불에서 굽는 요리였다. 이때 요르신을 비롯한 여러 요린이들은 불조절에 실패해 식빵을 태우고 말았다. 요르신은 얼굴이 보이지 않을 정도의 연기를 내며 식빵을 태워 양세형이 "삽결살 구우시는거냐"고 말하기도 했다.

백종원은 식용유로 굽는 빵을 설명하면서 "이게 빛깔은 그럴싸하네 버터처럼 향이 안난다. 그래서 대신 설탕을 팬에 받숟갈만 뿌리고 그 위에서 빵을 살살 돌려라"고 팁을 줬다. 그러나 요르신은 엄청난 양의 설탕을 빵위에 뿌리고 팬에서 바로 구워 백종원이 "당뇨 걸리시겠다"고 말할 정도였다.

식용유에 구워 설탕을 뿌린 토스트는 버터에 구운 토스트와 달리 설탕에 코팅된 맛으로 더욱 인기를 모았다. 백종원은 "조금 식힌 후 먹으면 더 바삭바삭해진다"고 덧붙였다.

백종원은 식용유 토스트 다음으로 마요네즈를 바른 토스트를 소개했다. 마요네즈에 들어가는 기름 성분을 이용한 신개념 토스트에 요린이들은 감탄했다. 그 와중에 요르신은 마요네즈를 살짝만 바르라고 했는데도 산더미처럼 빵위에 부어버렸고, 이 모습을 본 양세형은 "이쯤되면 요르신 연말 연예대상 노리시는 것 아니낙 의심이 간다"고 말해 웃음을 자아냈다.

그러나 역시나 요르신은 "마요네즈 토스트는 내 입맛엔 안맞는다"고 말했고, 이에 백종원은 "그렇게 딴지 걸 줄 알고 요르신을 위한 레시피를 준비했다"고 답했다. 백종원이 요르신을 위해 준비한 토스트 레시피는 청양고추를 넣은 마요네즈 토스트였다. 그러나 요르신은 그 레시피에 고추장을 더해 양세형이 "마요네즈를 싫어하시는 것 같다"라고 결론내렸다.

계속해서 백종원은 달걀과 치즈를 가미한 에그치즈토스트와, 그걸 응용한 매콤마요에그토스트를 요린이들에게 알려줬다. 특히 에그치즈토스트를 만들때 넓게 퍼진 달걀을 식빵 크기에 맞춰 접어주는 것이 포인트였다.

또한 매콤마요에그토스트는 에그토스트안에 매콤소스를 넣는 것이었는데, 이때 스리차차 소스가 있다면 그걸 그대로 넣고 만약 없다면 백종원이 즉석에서 가르쳐준 마요네즈+고추가루+시럽 소스를 첨가하면 완성되는 요리였다.

처음부터 끝까지 제대로 해낸 요리가 없는 요르신을 본 백종원은 "내가 구미로 가야겠다"고 말했다가, 방송 말미엔 "차라리 요르신이 스튜디오로 와라"고 말해 두 사람의 조우에 기대감을 더했다. 그리고 다음주 재료는 '미역'을 알리며 생방송을 마쳤다.

MBC 언택트 시대 쌍방향 소통 요리쇼 '백파더'는 매주 토요일 오후 5시에 방송된다.

강혜수 객원기자