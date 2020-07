속보[아시아경제 김가연 기자] 제주도는 17일 서울광진구 확진자와 밀접접촉한 16명이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 음성 판정을 받았다고 밝혔다.

도는 앞서 확진된 4명의 환자를 제외한 밀접접촉자 16명이 코로나19 음성판정을 받았으며, 오후 7시 기준 한림읍 주민 768명 검사 중 378명이 음성 판정을 받았으며, 나머지 주민은 결과 대기 중이라고 전했다.

김가연 기자 katekim221@asiae.co.kr