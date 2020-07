[아시아경제 유제훈 기자] 일본의 17일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 570명을 넘는 것으로 집계됐다. 이는 지난 1차 유행기 당시 절정국면에 근접하는 수치다.

일본 NHK 집계에 따르면 이날 오후 7시45분 기준 일본 전역의 코로나19 신규 확진자는 공항 검역과정에서 확진판정을 받은 8명을 포함해 총 578명에 이른다.

도도부현 별론 도쿄도가 293명으로 가장 많았고, ▲오사카부 53명 ▲사이타마현 51명 ▲가나가와현 43명 ▲효고현 24명 ▲치바현 20명 ▲아이치현 18명 ▲교토부 12명 등이 뒤를 이었다.

도쿄도의 경우 현재까지 293명이 확진판정을 받아 전날 역대 최고기록(286명)을 경신했다. 단 하루만에 최고치를 경신한 셈이다. 특히 도쿄도의 경우 신규 확진자 중 142명의 감염경로가 확인되지 않고 있는 상황이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr