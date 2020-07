정부, 전 세계 특별여행주의보 내달 19일까지 연장

[아시아경제 우수연 기자]정부가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행)에 대응해 우리 국민을 대상으로 발령한 특별여행주의보를 오는 8월 19일까지 연장했다.

17일 외교부는 우리 국민의 전 국가 및 지역 해외여행에 대해 지난 3월 23일 발령했던 특별여행주의보를 오는 8월 19일까지 연장했다고 밝혔다.

이 주의보는 단기적으로 긴급한 위험에 대해 발령하며 여행경보 2단계(여행자제) 이상과 3단계(철수권고) 이하에 준한다. 한 번 발령하면 최대 90일까지 유효하며 보통 1개월 단위로 연장한다.

앞서 우리 정부는 지난 3월 23일 특별여행 주의보를 처음 발령했으며 3번의 연장 이후 오는 20일 자동 해제 수순을 밟으려던 참이었다. 하지만 코로나19의 전 세계적인 확산이 지속되자 우리 정부는 다시 한번 재발령을 결정했다.

외교부는 해당 기간 동안 우리 국민들이 해외여행을 취소하거나 연기하고, 해외 체류 중인 경우 감염 피해에 노출되지 않도록 위생 수칙을 준수, 다중행사 참여 및 외출·이동 자제, 타인과의 접촉 최소화 등을 실천해줄 것을 당부했다.

