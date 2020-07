여성가족부 "여성폭력방지위원회 전체 회의 개최 예정"

민간위원들과 여성폭력방지위원회 회의 개최

"2차 피해 몹시 우려…주무부처 장관으로 책임 통감"



선출직 지자체 기관장 가해 당사자인 경우

감독·감시 기능 부족, 구제 절차 없어

실무진 회의 통해 대책 마련

[아시아경제 이현주 기자] 여성가족부가 선출직 기관장의 성폭력 사건을 처리하는 절차를 마련한다. 향후 여성폭력방지위원회 전체 회의도 열 예정이다.

이정옥 여성가족부 장관은 17일 정부서울청사에서 여성폭력방지위원회 민간위원들과 이러한 내용들을 중심으로 여성폭력방지위원회 긴급 회의를 개최했다. 최금숙 한국여성단체협의회 대표, 이수정 경기대 교수, 정은자 전국성폭력상담소협의회 대표, 장형윤 경기남부해바라기센터장 등이 참여했다.

이 장관은 모두발언을 통해 "피해자가 겪고 있는 심각한 2차 피해 상황이 몹시 우려스럽다"면서 "주무부처 장관으로서 이러한 상황에 마음이 무겁고 깊은 책임을 통감하고 있다"고 말했다. 이어 "2018년 각종 법 제도를 보완했고 분야별 시스템 체계도 마련했으나 피해자가 마음 놓고 신고하지 못 하는 현실을 확인했다"며 "제도적으로 부족한 부분을 보완하고 현실에서 제대로 작동될 수 있도록 최선의 노력을 할 것"이라고 강조했다.

이날 회의를 통해 선출직 지자체 기관장이 가해 당사자인 경우, 책임 있는 기관의 감독과 감시 기능이 필요하다는 데 의견이 모아졌다. 현재 형사사건은 법적 절차를 진행할 수 있지만 그 외 사건은 별도의 구제 절차가 없는 상황이다. 2018년 공공기관장 관련 성폭력 대응 매뉴얼은 있지만 선출직 공무원에 대한 내용은 빠져 있다. 여기서 의미하는 공공기관이란 중앙부처 소속 공공기관이나 공기업 등이다. 여가부는 실무회의를 열어 조만간 관련 절차를 마련해 나갈 계획이다.

여가부는 조만간 여성폭력방지위원회 전체회의도 개최할 예정이다. 여성폭력방지위원회는 여성폭력 방지 정책에 관한 중요 사항을 심의하고 조정하는 기구다. 여가부 장관을 위원장으로 정부위원과 민간위원 30여명으로 구성된다. 정부위원으로는 기획재정부, 교육부, 과학기술정보통신부, 법무부, 국방부, 행정안전부 ,문화체육관광부, 고용노동부, 여성가족부, 방송통신위원회, 국무조정실, 인사혁신처, 대검찰청, 경찰청의 차관 및 차관급 공무원으로 구성된다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr