임순영 젠더특보 "조사 피할 생각 없어…억측·오보 안타깝다"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 고 박원순 전 서울시장에게 성추행 관련 의혹을 처음 보고한 것으로 알려진 임순영 서울시 젠더특보가 "민간인 신분이어도 조사를 받겠다"는 입장을 밝혔다.

임 특보는 17일 KBS와의 인터뷰를 통해서 "서울시에 '어차피 조사대상이 될 가능성이 크고, 본인을 우선 조사해주면 거취에 부담이 덜 하겠다'는 의견을 분명히 전달했다"며 이같이 말했다.

보도에 따르면, 임 특보는 최근 서울시에 사표를 낸 것과 관련해 "젠더특보 자리에 남아 있는 게 의미가 없다고 생각해 사의를 표했다"며 "시장과 임기를 함께 하는 별정직 공무원도 떠난 데다, 보좌하는 대상도 고인이 돼서 업무를 할 수 없는 상태였다"고 설명했다.

임 특보는 박 전 시장의 의혹에 대해서는 극도로 말을 아끼면서도 "확인되지 않은 사실로 억측과 오보가 나는 게 안타깝다"고 말했다.

그러면서 "다른 조사 대상자들도 사퇴해 직원이 아닌 사람이 더 많다. 민간인 신분이어도 조사를 받겠다"는 입장을 강조했다.

이와 관련해 서울시는 "조사단이 꾸려지면 조사를 성실히 받겠다고 임 특보가 말한 건 사실"이라고 전했다.

한편, 서울시는 지난 15일 박 시장을 성추행 혐의로 고소한 직원 A 씨에 대한 2차 가해를 차단하고, 민관합동조사단을 구성해 진상규명에 나선다고 밝혔다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr