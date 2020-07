[아시아경제 우수연 기자]식품의약품안전처는 셀트리온이 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 항체 치료제 'CT-P59'의 임상 1상 시험을 승인했다고 17일 밝혔다.

'CT-P59'는 셀트리온이 개발한 유전자 재조합 항체치료제로 국내에서 개발한 코로나19 치료제 신약이 임상 승인을 받은 것은 이번이 처음이다. 이로써 국내에서 진행되는 코로나19 치료제 및 백신 임상 시험은 총 13건이됐다.

이번 승인으로 셀트리온은 건강한 사람에게 이 약을 투여해 안전성 등을 평가하는 임상 1상 시험을 진행할 예정이다.

셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 328,000 전일대비 13,000 등락률 +4.13% 거래량 1,241,089 전일가 315,000 2020.07.17 15:30 장마감 close 은 임상 1상에서 안전성이 확인되면 임상 2상과 3상도 차례대로 진행한다는 계획을 세우고 있으며 중간 결과를 올해 연말까지는 도출해 내년 상반기 500만명 분량의 치료제 양산을 목표로 하고 있다.

