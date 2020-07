"신현준, TV조선 '엄마의 봄날' 당분간 출연 잠정중단…하차는 아냐"

[아시아경제 강주희 인턴기자] 전 매니저와 갈등을 빚고 있는 배우 신현준이 TV조선 '엄마의 봄날' 출연을 잠정 중단한다.

TV조선 관계자는 17일 다수의 매체에 "교양 프로그램 '엄마의 봄날'이 당분간 임시 MC 체제로 진행될 예정이다"라며 "그동안 신현준 씨의 출연분은 최대한 방송에 나오지 않을 것으로 보인다. 신현준 씨의 상황을 지켜보고 있으며, 하차는 아니다"라고 밝혔다.

지난 9일 신현준의 전 매니저 김씨는 13년간 신현준에게 폭언과 갑질에 시달려 왔으며, 월급도 적정 수준으로 받지 못했다고 주장했다.

김씨는 또 지난 2010년께 신현준이 과거 프로포폴을 불법 투약한 적이 있다고 폭로하며 경찰에 고발장을 제출했다.

이에 신현준은 앞서 출연하고 있던 KBS2 예능 프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'에서도 하차했다.

신현준은 이러한 의혹은 모두 사실무근이며, 법정 대응하겠다는 입장을 밝혔다.

