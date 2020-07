8월 14일 '택배 없는 날' 지정…"광복절·일요일 껴 사흘 연속 쉰다"

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 한진 등 주요 택배사들이 내달 14일을 '택배 없는 날'로 정해 택배 기사들이 하루 더 휴식할 수 있게 됐다.

17일 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 서비스연맹 전국택배연대노조에 따르면 CJ대한통운과 한진, 롯데, 로젠 등 4개 택배사는 다음 달 14일을 택배 없는 날로 지정했다.

택배연대노조는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 택배 물량이 크게 늘어 택배 기사들의 휴식이 시급하다며 택배 없는 날의 지정을 촉구해 왔다.

결국 택배사들이 가입한 한국통합물류협회는 다음 달 14일을 택배 없는 날로 정했다. 여기에 CJ대한통운을 포함한 4개사가 참여하기로 했다.

내달 15일은 광복절이고 16일은 일요일이기 때문에 택배 기사들은 최장 사흘 연속 쉴 수 있게 됐다.

택배연대노조는 "최근 택배 노동자의 과로사가 연이어 발생하고 있는 상황에서 택배 노동자에게 휴식을 보장하는 것은 대단히 중요하고 절박한 문제"라고 말했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr