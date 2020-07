루밋, 무더위 이길 수 있는 여름 쿨매트 출시

기능성 침구 브랜드 루밋은 여름 쿨매트 ‘루밋 쓱싹 여름쿨매트(냉감패드)’를 출시했다고 밝혔다. 해당 쿨매트는 코오롱에서 개발한 열전도율이 높은 FORPE 원사를 사용하여 극강의 시원함을 자랑한다고 전했다.

루밋의 여름 쿨매트는 별도의 냉장보관이 필요 없고 곰팡이 생길 걱정 없이 쾌적한 것이 장점이다. 지속성 측면에서도 뛰어나며 세탁이 간편하고 가벼워 언제든 사용 가능하다. 현재 ‘루밋 쓱싹 썸머 패키지’ 할인 행사를 진행하여 여름용 쿨매트와 더불어 쿨젤 함유 메모리폼 베개까지 함께 구매할 수 있다.

상품개발팀 신지원 매니저는 “지난해보다 무더울 것으로 예고되는 올여름에 꼭 필요한 제품이다. 쿨링감이 오래 지속되며 피부에 닿자마자 시원함을 느낄 수 있어 숙면을 도와줄 것이다.”라고 전했다.

한편, 루밋은 일상을 쾌적하게 바꿔주는 쓱싹 이불을 출시하여 호평을 받은 바 있으며 반려동물을 키우는 소비자들의 큰 사랑을 받고 있는 브랜드이다. 방수 기능의 이불, 쿨젤 함유된 베개, 쿨매트 등을 차례로 선보이고 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr