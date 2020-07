[아시아경제 우수연 기자] 정다운 정다운 208140 | 코스닥 증권정보 현재가 3,170 전일대비 390 등락률 +14.03% 거래량 13,181,261 전일가 2,780 2020.07.17 15:30 장마감 close 은 최근 현저한 시황변동에 대한 한국거래소의 조회공시 요구에 대해 17일 "이재명 경기도지사와 당사는 과거 및 현재 사업적 관련성이 전혀 없다"고 답변 공시했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr