LG전자, ‘LG TROMM 워시타워 고객감사 트루스팀 페스티벌’ 실시

LG전자가 오는 7월 31일까지 ‘LG 트롬 워시타워 고객감사 트루스팀 페스티벌’을 실시한다고 17일 밝혔다.

이번 프로모션은 트롬 워시타워 1등급 모델 구매 시 ‘LG 프라엘 플러스 V 더마 LED 마스크’ 또는 30만원 캐시백을 제공하며, 트롬 스타일러와 동시에 구매한 경우 최대 100만원 상당의 혜택을 받게 된다.

LG전자는 지난 3일, 하단의 세탁기와 상단의 건조기 모두 표준코스 기준 에너지 소비효율 1등급을 갖춘 트롬 워시타워 신제품을 선보였다. 건조기 에너지효율을 높이는 데는 업그레이드된 고효율 듀얼 인버터 컴프레서, 효율이 향상된 듀얼 인버터 모터 등이 큰 역할을 했다.

LG 트롬 워시타워는 세탁기와 건조기를 일체형으로 구현한 세탁건조기로 동급의 21kg 용량 드럼세탁기와 16kg 건조기를 위아래로 설치할 때보다 높이가 약 87mm 낮아져 별도의 발 받침대를 사용하지 않아도 세탁물을 넣고 빼거나 필터를 관리하는 게 편리하다.

또 워시타워 가운데에 있는 조작판넬인 ‘원바디 런드리 컨트롤’은 손을 멀리 뻗거나 리모컨을 쓰지 않아도 돼 편리하다. 조작부 사용성 측면에서도 버튼을 눌러 직접 선택할 수 있기 때문에 다이얼을 돌려 조작하는 것에 비해 직관적으로 쉽게 사용할 수 있다.

이 외에도 워시타워는 별도의 스마트폰 앱이나 유선 케이블로 연결할 필요 없이 하단의 세탁기와 상단의 건조기가 연결되는 것이 특징이다. 세탁기가 사용한 세탁코스에 따라 건조기는 적합한 건조코스를 알아서 설정해준다. 여기에 건조부에 트루스팀을 탑재해 탈취와 살균, 옷감의 주름 완화에 효과적이다.

LG전자 관계자는 “이번 프로모션을 통해 감각적인 디자인과 에너지소비효율 1등급을 갖춘 일체형 세탁건조기 트롬 워시타워를 구매해 다양한 혜택도 받아가고, 편리하고 새로운 세탁건조 경험을 느껴볼 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

LG 트롬 워시타워 고객감사 트루스팀 페스티벌 관련 자세한 내용은 매장에서 확인 가능하며, 일부 모델은 제외될 수 있다.

